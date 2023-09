Remi Bokelja, pobjede Otrant-Olimpika i Podgorice

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Bokelja osvojili su bod, dok su Otrant-Olimpik i Podgorica ostvarili pobjede u devetom kolu Druge crnogorske lige.

Bokelj je u Danilovgradu igrao sa Internacionalom neriješeno 1:1.

Internacional je poveo golom Nikole Ukšanovića u 29. minutu.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat Baba Musah Alhasan u četvrtom minutu sudijske nadoknade.

Bokelj je tim remijem zadržao čelnu poziciju na tabeli i jedini je sastav u ligi bez poraza ove sezone.

Otrant-Olimpik je u Ulcinju savladao Igalo 2:0 i petom pobjedom ostao u trci za prvo mjesto.

Domaći tim do pobjede vodili su Ajumu Nišimura u 74. i Filip Kalačević u četvrtom minutu sudijaske nadoknade.

Domaći teren odbranila je i Podgorica, koja je na DG areni bila ubjedljiva protiv Berana 5:1.

Pred svojim navijačima slavio je i Grbalj, koji je u Radanovićima savladao Kom 2:0.

Bez pobjednika završen je duel Lovćena i Iskre, koji su u Kotoru igrali 2:2.

Bokelj je, nakon devetog kola, na čelu tabele sa 19 bodova.

Otrant-Olimpik je osvojio 18, Podgorica 17, dok po 15 bodova imaju Grbalj i Igalo.

