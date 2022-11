Regionalna liga – Porazi Primorca i Jadrana

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti kotorskog Primorca i Jadrana iz Herceg Novog upisali su poraze na startu drugog turnira regionalne Premijer lige u Beogradu.

Primorac je u meču trećeg kola poražen od kragujevačkog Radničkog 11:9, iako je sredinom posljednje četvrtine vodio 9:8.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Nikola Lukić sa pet pogodaka.

U kotorskom timu, koji je bez bodova ove sezone,

najbolji je bio Vuk Drašković sa tri pogotka.

Jadran je izgubio od Crvene zvezde 12:11 i upisao drugi poraz ove sezone.

Crnogorski prvak ove sezone poražen je i od Juga, a ima i pobjedu protiv Primorca.

Beogradski tim do druge pobjede vodili su Gavril Subotić i Dušan Vasić sa po tri gola.

U hercegnovskom timu najbolji je bio Danilo Radović sa četiri, dok je gol manje postigao Lazar Vukićević.

Jadran će u drugom kolu, sjutra u 19 sati i 30 minuta, igrati sa Partizanom, dok će rival Primorca biti Crvena zvezda (18).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS