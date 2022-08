Real sa Lajpcigom, Šahtjorom i Seltikom

Podgorica, (MINA) – Branilac trofeja, madridski Real, u novoj sezoni Lige šampiona igraće u F grupi sa Lajpcigom, Šahtjorom i Seltikom, za koji nastupa crnogorski fudbaler Sead Hakšabanović, odlučeno je žrijebom u Istanbulu.

Rivali u C grupi biće Bajern, Barselona, Inter i Plzen, dok će u G grupi igrati Mančester siti, Sevilja, Borusija Dortmund i Kopenhagen.

Grupa A čine Ajaks, Liverpul, Napoli i Rendžers, u B grupi igraće Porto, Atletiko Madrid, čiji je čkan Stefan Savić, Bajer i Klub Briž, a u D grupi Ajntraht, Totenhem, Sporting i Marsej.

Rivali u E grupi biće Milan, Čelsi, Salcburg i Dinamo Zagreb, dok će u H grupi igrati Pari Sen Žermen, Juventus, Benfika i Makabi Haifa.

Nova sezona Lige šampiona počeće 6. i 7. septembra.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS