Real i Borusija na Vembliju za trofej Lige šampiona

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri madridskog Reala i Borusije iz Dortmunda odigraće sjutra u Londonu finalni meč Lige evropskih šampiona.

Madridskom timu to je 18. finale najkvalitetnijeg klupskog fudbalskog takmičenja u Evropi, a trofej je osvajao 14 puta.

Šampion Evrope bio je 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018. i 2022, dok je 1962, 1964. i 1981. godine izgubio finalni meč.

Borusija će treći put igrati za trofej Kupa ili Lige šampiona.

Šampionski trofej osvojila je 1997. u Minhenu pobjedom protiv Juventusa 3:1, a finalista je bila i 2013. godine, kada je u njemačkom finalu na Vembliju bolji bio Bajern 2:1.

Real je kao prvoplasirani, sa maksimalnim učinkom, završio prvu fazu takmičenja, u konkurenciji Napolija, Brage i Uniona iz Berlina, a na putu do finala eliminisao je Lajpcig, Mančester siti i Bajern.

Borusija je osvojila prvo mjesto u grupi, u kojoj su još bili Pari Sen Žermen, Milan i Njukasl.

U nokaut fazi bila je bolja od PSV Ajndhovena, madridskog Atletika i Pari Sen Žermena.

Duel na Vembliju počeće u 21 sat.

U prošlogodišnjem finalu Mančester siti je bio bolji od milanskog Intera 1:0.

