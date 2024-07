Rasel diskvalifikovan, Hamiltonu pobjeda

Podgorica, (MINA) – Vozač Mercedesa Džordž Rasel diskvalifikovan je i oduzeta mu je pobjeda, dok je za pobjednika Velike nagrade Belgije, 14. trke ovogodišnjeg šampionata Formule 1, proglašen Luis Hamilton.

Rasel je kažnjen jer je njegov bolid za kilogram i po bio lakši nego što je dozvoljeno na mjerenju nakon trke.

Hamilton, koji je trku završio kao drugoplasirani, nakon diskvalifikacije Rasela upisao je 105. pobjedu u karijeri.

Vozač Meklarena Oskar Pjastri pomjeren je na drugo mjesto, dok je podijum kompletirao Šarl Lekler u Ferariju.

Zvanični šampion i vodeći u generalnom plasmanu, Maks Ferstapen, na kraju je klasifikovan kao četvrti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS