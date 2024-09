Rakojević objavio spisak za duele sa Rumunijom i Švajcarskom

Podgorica, (MINA) – Selektor mlade fudbalske reprezentacije Crne Gore Nikola Rakojević objavio je danas spisak igrača za duele sa Rumunijom i Švajcarskom, u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Rakojević je pozvao 23 igrača.

Na spisku su golmani – Nikola Ivezić (Lomel, Belgija), Benjamin Krijestarac (NEC Nijmegen, Holandija) i Goran Aković (Jedinstvo Franca);

odbrana – Igor Pajović (Sutjeska), Nikola Vuković, Velimir Ljutica (Mornar), Andrej Đurić (Crvena zvezda, Srbija), Stefan Melentijević (Himki, Rusija), Marko Franeta (Petrovac), Ognjen Gašević (Budućnost) i Robert Đeljaj (Dečić Admiral bet);

vezni red – Andrija Bulatović (Budućnost), Ognjen Bakić (Šibenik, Hrvatska), Andrej Bajović (Dečić Admiral bet), Arnel Kujović (Altglinike, Njemačka), Emin Kujović (Keln, Njemačka), Nikola Jovićević (Mura, Slovenija) i Aleksa Ćetković (Arsenal);

napad: Andrija Radulović (Vojvodina, Srbija), Nikola Janjić (Sutjeska), Balša Tošković (Lokomotiva Zagreb, Hrvatska), Matija Krivokapić (Đer, Mađarska) i Ivan Nikčević (Inđija, Srbija).

Crnogorske fudbalere u septembru očekuju dva meča u grupi E kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Gostovanje Rumuniji na programu je 6. septembra, dok će četiri dana kasnije crnogorska selelcija dočekati Švajcarsku na DG areni u Podgorici.

U dosadašnjim šest kola, Crna Gora je upisala dvije pobjede, remi i tri poraza.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS