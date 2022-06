Rajković prvi put preko 13 metara

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Maja Rajković popravila je lični rekord i prvi put u karijeri koplje bacila više od 13 metara.

Bronzana sa posljednjeg Evropskog prvenstva je na sankcionisanom mitingu Srbija open u Kruševcu, u kategoriji F 54 (bacanja iz specijalizovane stolice), ostvarila hitac 13 metara i šest centimetara.

Dobar rezultat zabilježio je Radmilo Baranin, koji je u kategoriji F 34 kuglu bacio 9,10 metara.

Ispod očekivanja bio je u bacanju koplja sa rezultatom 19,26 metara.

Dobar utisak u istoj kategoriji ostavio je Danilo Gojković, koji je koplje bacio 20,22 metra.

Nove lične rekorde postavili su u bacanju kugle kategorije F40 braća Marko (6,97) i Vlado Terić (6,23).

U istoj kategoriji Ermin Slaković je imao najbolji hitac 6,80 metara.

Slaković je postavio lični rekord u bacanju diska 16,65 metara, dok su Vlado i Marko Terić prve zvanične nastupe 14,16, odnosno 13,59 metara.

Nešto lošiji nego prethodnog vikenda na Gran priju u Parizu bio je Miloš Spaic u kategoriji F 11 (osobe bez vida) koji je kuglu bacio 10,99 metara.

Ispod očekivanja bila je Marijana Goranović koja je disk u kategoriji F41 bacila 18,06, a kuglu 6,16 metara.

“Planirano je da paraatletičar Miloš Spaić, u pratnji trenera Veljka Čegara, od 24. do 30. juna nastupi na Gran pri mitingu u Tunisu”, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

