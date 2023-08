Rajković i zvanično obezbijedila nastup u Parizu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska paraatletičarka Maja Rajković i zvanično biće učesnik Paraolimpijskih igara u Parizu, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Svjetska paraatletska federacija obavijestila je danas krovnu asocijaciju crnogorskog sporta osoba sa invaliditetom da je Rajković izborila olimpijsku vizu za nastup u bacanju koplja, u kategoriji F54 (bacanja iz specijalizovane stolice).

Rajković je debi na Paraolimpijskim igrama obezbijedila osvajanjem četvrtog mjesta na Svjetskom prvenstvu u Parizu.

Prema propozicijama Svjetske paraatletske federacije, četvrto mjesto sa Svjetskog prvenstva garantuje direktan plasman /slot/ na Paraolimpijske igre.

Rajković je u Parizu debitovala na Svjetskom prvenstvu, nakon što je bila učesnik kontinentalnih šampionata.

Najznačajniji rezultat ostvarila je 2021. godine u Bidgošću, kada je bila bronzana.

Medalja joj je, dvije godine ranije u Berlinu, izmakla u posljednjoj seriji.

Predsjednik Paraolimpijskog komiteta, Igor Tomić, kazao je da je ponosan na Maju Rajković.

“Uspjela je da u veoma strogom kriterijumu, na prvom sankcionisanom kvalifikacionom takmičenju, izbori direktan plasman na Paraolimpijske igre u Parizu. To je veliki rezultat za crnogorski parasport i siguran sam da će njenim stopama nastaviti i ostali crnogorski paraolimpijci”, rekao je Tomić.

On je naglasio da je siguran da će Crna Gora i u Parizu imati reprezentativan tim.

“Tim koji će, nadam se, uspjeti da ponovi istorijski rezultat iz Tokija, kada je Filip Radović donio Crnoj Gori prvu paraolimpijsku medalju”, rekao je Tomić.

Paraolimpijske igre u Parizu biće održane od 28. avgusta do 8. septembra 2024. godine.

