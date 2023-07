Rahimov novi predsjednik

Porto, (MINA) – Ilgar Rahimov iz Azerbejdžana novi je predsjednik Međunarodne federacije sportova sa smetnjama vida (IBSA), odlučeno je na vanrednoj generalnoj Skupštini te asocijacije u portugalskoj Fatimi.

On je na čelnoj poziciji krovne svjetske asocijacije naslijedio Italijana Sandra Di Đirolama.

Funkciju potpredsjednika obavljaće Amerikanac Džo Volš, dok je novi mandat na mjestu generalnog sekretara dobila Sali Vud Lamont iz Rumunije.

Za novog blagajnika IBSA izabran je Japanac Eigo Macuzaki.

Izabrano je i pet novih članova Uprvanog odbora IBSA.

Članovi tog tijela su Bernardino Seiksas iz Angole, Zdenek Barlok iz Češke, Tinatin Revazašvili iz Gruzije, Joana Kariofili iz Grčke i Mats Buland iz Danske.

Predstavnik Paraolimpijskog komiteta Crne Gore na generalnoj Skupštini bio je predsjednik Igor Tomić.

IBSA je nedavno crnogorskom paraolimpijskom pokretu dodijelila domaćinstvo Evropskog prvenstva u golbalu, A divizija, koje će u decembru biti odigrano u Podgorici.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS