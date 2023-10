Radulović zadovoljan pobjedom i viđenim protiv Libana

Podgorica, (MINA) – Selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore, Miodrag Radulović, kazao je da je zadovoljan pobjedom protiv Libana, ali i onim što je vidio u tom prijateljskom meču.

Crnogorska selekcija slavila je na Gradskom stadionu 3:2.

Radulović je kazao da je prijateljski duel poslužio u sklopu priprema za kvalifikacioni meč sa Srbijom.

“Vidjeli smo neke igrače koji su manje igrali, vidjeli smo i debitante, odmorili veliki dio ekipe. Kada se igra za reprezentaciju nema prijateljskih mečeva – vidio sam ono što sam želio, pobjeda svakako znači pred gostovanje u Beogradu”, rekao je Radulović.

Komentarišući partiju dvostrukog strijelca Edvina Kuča, Radulović je kazao da je on dugo kapiten tima koji igra evropska takmičenja.

“Vidi se da ima iskustvo i mirnoću. Čestitam mu na golovima i debiju, zaslužio je ovo”, rekao je crnogorski selektor.

On je naglasio da su svi mislima u Beogradu, da će gledati i duel Mađarske i Srbije.

“Pokazalo se do sada koliko je grupa ujednačena. Mislim i da će biti još neočekivanih rezultata”, rekao je Radulović.

Dvostruki strijelac, Edvin Kuč, zahvalio se selektoru i Savezu na pozivu, kao i momcima na podršci.

“Svako ima svoj put, moj nije bio lagan i sada mi se sve vratilo. Nikad nije kasno, nadam se da je ovo samo dobra uvertira za meč sa Srbijom”, istakao je Kuč.

On naglasio da se nije nadao ni da će dobiti minute u meču sa Libanom.

“Od sreće nisam znao ni šta da očekujem i hvala selektoru što mi je dao priliku. Nadam se da ćemo biti pravi u Beogradu i da ću protiv Srbije biti taličan”, kazao je Kuč.

