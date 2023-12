Radulović: Odlazim ponosan, reprezentacija posebno mjesto u srcu

Podgorica, (MINA) – Selektor Miodrag Radulović saopštio je danas da je, nakon dugog i konstruktivnog razgovora o dosadašnjem učinku reprezentacije i mogućem produžetku saradnje, sa rukovodstvom Fudbalskog saveza, odlučio da istekom ugovora prestaje njegov angažman na mjestu selektora seniorske reprezentacije Crne Gore.

On je naglasio da, nakon tri godine rada na poziciji koja ima posebno mjesto u njegovom srcu i karijeri, odlazi ponosan i uzdignute glave.

“Tokom vremena koje sam proveo kao selektor, reprezentacija Crne Gore je podmlađena, proširena je baza igrača, dobijena stabilnost, napravljen napredak u igri. Ponosan sam i na ostvarene rezultate, a pogotovo na nedavno završene kvalifikacije za Evropsko prvenstvo u kojima je naša selekcija bila najbliža plasmanu na veliko takmičenje još od baraž mečeva 2012. godine”, kazao je Radulović u izjavi dostavljenoj medijima.

On je istakao da ostaje žal što crnogorska selekcija nije uspjela da plasmanom na EURO 2024 kruniše sjajan zajednički rad.

“Svi zajedno napravili smo osjetan napredak, stvorili dobruatmosferu i ojačali timski duh u odnosu na prethodne kvalifikacije za Evropsko prvenstvo koje su završene bez pobjede. Prepoznali su to i naši vjerni navijači koji su tokom tri godine mog mandata igrače uvijek ispraćali sa stadiona gromoglasnim aplauzom, na čemu im se posebno i od srca zahvaljujem”, rekao je Radulović.

On je naglasio da se kao trener sa dugogodišnjim internacionalnim iskustvom uvjerio da je ubjedljivo najteže raditi u svojoj zemlji, u svojoj kući.

“Pritisak koji nosi treniranje nacionalnog tima svoje zemlje je neminovan. Svi zajedno – igrači, stručni štab i Savez – najviše smo osjećali pritisak nametnut sa strane tokom ove godine kada smo imali priliku da napravimo korak koji niko do sada nije napravio i ostvarimo dugo sanjani cilj svih navijača naše reprezentacije. Znali smo da možemo, imali smo snage da to i uradimo ali je na kraju pritisak bio toliko veliki da se osjećao čak i nakon pobjeda”, rekao je Radulović.

On je naglasio da je dolaskom na klupu Crne Gore ispunio profesionalnu želju.

“Drugu profesionalnu želju, ujedno i lični san, da se sa svojom Crnom Gorom plasiram na veliko takmičenje nisam uspio da ispunim. Kada sam dolazio na mjesto selektora nijesam dobio ultimatum plasmana na veliko takmičenje, ali nakon tri godine rada sa moje strane bilo je ljudski i sportski da sebi i svima nama postavim najveći cilj – plasman na završni turnir Evropskog prvenstva”, rekao je Radulović.

Prema njegovim riječima, u namjeri da ostvari taj cilj omele su ga i povrede, zbog kojih na nijednoj utakmici Crna Gora nije nastupila u punom sastavu.

“To je sigurno uticalo na kvalitet naših izdanja u utakmicama koje smo igrali posljednje tri godine. Ipak, bili smo jako blizu, borili se do posljednjeg kola i u isto vrijeme poslali snažnu poruku da “Hrabri sokoli” imaju kvalitet i da će ubrzo ugledati svjetla velikog fudbalskog takmičenja”, rekao je Radulović.

On se zahvalio svim igračima koji su tokom tri godine bili dio reprezentacije na bespoštednoj borbi i profesionalnom odnosu prema dresu sa nacionalnim grbom!

“Zahvaljujem se i svim članovima stručnog štaba na predanosti i posvećenom radu. Hvala i medijima na izvanrednoj saradnji i podršci koju su nam pružali sve ovo vrijeme. I na kraju još jednom veliko HVALA istinskim navijačima Crne Gore na bezgraničnoj podršsci”, rekao je Radulović.

On se zahvalo i predsjedniku Saveza Dejanu Savićeviću i njegovim saradnicima na ukazanoj prilici da bude selektor svoje reprezentacije.

“Nema veće časti za jednog trenera nego da predvodi nacionalni tim svoje zemlje, da trenira i vodi igrače i tim za koji svim srcem i dušom navija. To je priznanje na koje ću biti ponosan do kraja života”, rekao je Radulović.

Prema njegovim riječima, treneri u fudbalu su prolazni i njihovo vrijeme na klupi nekog tima je ograničeno.

“Ono što ostaje vječno jeste atmosfera, karakter i timski duh koji se gradi kroz posvećen rad sa igračima i koji će ostati kao pomoć u težnji da se ostvare najveći ciljevi kojima svi zajedno težimo! Naprijed Hrabri sokoli, naprijed Crna Goro!”, rekao je Radulović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS