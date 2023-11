Radulović: Motiva neće faliti, cilj osvojiti što više bodova

Podgorica, (MINA) – Crnogorskim fudbalerima u duelima sa Litvanijom i Mađarskom motiva neće faliti, a cilj je da se osvoji što više bodova, kazao je selektor Miodrag Radulović.

Fudbalska reprezentacija Crne Gore kvalifikacioni ciklus završiće mečevima sa Litvanijom 16. novembrom u Podgorici i Mađarskom tri dana kasnije u Budimpešti.

Radulović je kazao da je motiv više što im je utakmica sa Litvanijom posljednja pred svojim navijačima i da će to biti prilika da se od njih oproste i zahvale im se dobrom igrom i pobjedom.

“Zbog svih dešavanja koje su obilježile prve utakmice sa istim rivalima i takmičarskih ambicija, naše je da zabilježimo pobjedu i završimo kvalifiikacije kako treba”, kazao je Radulović.

Govoreći o prvom rivalu u novembarskom takmičarskom ciklusu, kazao je da Litvanija igra sve bolje kako takmičenje odmiče.

“Litvanci su naši stari dužnici i sjećamo se tog sekunda kada smo imali bodove u džepu. Promijenili su sistem, mnogo bolje igraju. U drugom dijelu kvalfikacija pokazali su da su ozbiljan rival, čeka nas jedan motivisan protivnik, ali siguran sam da ako ponovimo izdanje kao protiv Bugarske i Mađarske na našem terenu, možemo da izborimo pobjedu”, kazao je Radulović.

On je istakao da protiv Litvanije neće moći da računa na Stefana Mugošu i Stefana Savića.

Komentarišući šanse crnogorske reprezentacije, on je naglasio da je sportski i ljudski nadati se dok god postoje šanse.

“Fokus je na Litvaniji, u toj utakmici bićemo lišeni Stefana Savića zbog kartona, kao i Stefana Mugoše koji je zadobio povredu. Hendikep je i što Marko Bakić neće biti tu. Litvanija i Mađarska su ekipe protiv kojih ćemo pokušati da poboljšamo bodovni saldo i pokažemo kvalitetnu igru”, rekao je je Radulović.

On je naglasio da ekipa, bez obzira na sve, motivisana ulazi u duele sa Litvancima i Mađarima.

“Ne bih bio iskren ako bih rekao da nećemo pratiti šta se dešava u Bugarskoj, ali prvo je fokus na Litvaniji. Naše je da budemo fokusirani i osvojimo tri boda. Nakon toga slijedi put za Mađarsku i imamo motiva na pretek da završimo kvalifikacije na pravi način. Plan i ideja za igru postoje i nadamo se da će se to pokazati na djelu”, zaključio je Radulović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS