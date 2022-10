Radulović: Grupa za EP zahtjevna i ujednačena

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo dobila je zahtjevnu grupu, ujednačenog kvaliteta i biće neizvjesno do kraja, kazao je selektor Miodrag Radulović.

Crna Gora je voljom žrijeba svrstana u G grupu sa Mađarskom, Srbijom, Bugarskom i LItvanijom.

Radulović je kazao da Srbija i Mađarska u posljednje vrijeme prikazuju izvanredne partije.

“Pokazatelj toga je učešće Srbije na Mundijalu. To je ekipa koja je izuzetno homogena. Piksi Stojković je na najbolji mogući način uklopio ekipu, vidi se kakve rezultate postižu. Mađarska iz godine u godinu napreduje i postiže izvanredne rezultate. Pokazala je to i Liga nacija i utakmice sa Engleskom i Njemačkom”, rekao je Radulović na žrijebu.

Prema njegovim riječima, u duelima sa Mađarskom biće i malo simbolike.

“Naša selekcija je prvu utakmicu odigrala sa Mađarskom. Nadam se da ćemo i poslije ovih utakmica imati lijep osjećaj kao poslije one prve”, rekao je Radulović.

On je podsjetio da je Crna Gora u ranijim kvalifikacionim ciklusima igrala i protiv Bugarske i Litvanije.

“Bugarska sa novim selektorom Mladenom Krstajićem kreće u formiranje nove ekipe. Posljednji rezultati su im bili za poštovanje. Litvanija je zbog putovanja i vremenskih uslova zahtjevna”, rekao je Radulović.

On vjeruje da će uz veliko požrtvovanje, odgovornost i ispravljanje nekih stvari koje nisu bile dobre u Ligi nacija uspjeti da na kraju ostvare svoje ciljeve.

