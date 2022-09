Radović razočaran zbog načina na koji je poražen njegov tim

Podgorica, (MINA) – Selektor košarkaške reprezentacije Crne Gore, Boško Radović, kazao je nakon utakmice sa Tutrskom da se osjeća prilično razočarano, ne zbog poraza, već zbog toga kako je poeažen njegov tim.

Crnogorski košarkaši poraženi su u Tbilisiju, na otvaranju šampionata Evrope, od Turske 72:68.

Radović je naglasio da je njegov tim odigrali dobru utakmicu, hrabro, disciplinovano.

“Drugo poluvrijeme smo odigrali odlično, stigli, poveli, a imali smo tri šuta za pobjedu i nismo ih ubacili. Žao mi je što nismo otvorili turnir pobjedom protiv odlične ekipe“, rekao je Radović.

On smatra da poraz neće uticati na atmosferu u ekipi.

„Osim Vučeljića, koji ima 19 godina, imamo puno iskusnih igrača, koji su nastupali na ovakvim prvenstvima i igraju u svojim klubovima zapažene role. Mislim da smo dovoljno iskusni da nas ovo ne poremeti. Možda je dobro što je sjutra slobodan dan, da izduvamo glave i naredne utakmice odigramo sa istim motivom i energijom kao i ovu“, rekao je Radović.

On je istakao da ukoliko Crna Gora bude igrala naredne dvije utakmice, kao protiv Tursek, biće na dobrom putu da izbori plasman u osminu finala.

