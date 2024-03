Radović ponovo na klupi Sutjeske

Podgorica, (MINA) – Miljan Radović novi je trener fudbalera Sutjeske, saopšteno je iz nikšićkog fudbalskog kluba.

On je na kormilu Sutjeske naslijedio Dragana Mijanovića.

Biće to Radoviću povratak na klupu nikšićkog prvoligaša, koji je predvodio i u sezoni 2020/2021.

Radović je prošao sve mlađe kategorije Sutjeske, a za seniorsku ekipu debitovao je 1993. godine.

U klubu je proveo sedam sezona, odigrao preko 250 utakmica i postigao preko 30 golova.

“Uvjereni smo da će dugogodišnji kapiten plavih, koji je kao šef stručnog štaba našu ekipu u sezoni 2020/2021 vodio do drugog mjesta u Prvoj crnogorskoj ligi, donijeti ogromno iskustvo i kvalitet u radu sa seniorskim ekipama”, piše u saopštenju.

Radović je, nakon odlaska iz Sutjeske, vodio ekipu Dečića i makedonski Voska Sport.

Sa Radovićem u klub dolazi i njegov dugogodišnji saradnik, Dragoslav Poleksić.

Dosadašnji šef stručnog štaba Dragan Mijanović ostaće u klubu i obavljaće funkciju tim menadžera seniorske ekipe.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS