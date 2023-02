Radović: Optimizam pokazuje kolika je želja da pobijedimo BiH

Podgorica, (MINA) – Optimizam pred meč sa Bosnom i Hercegovinom (BiH) pokazuje kolika je želja crnogorskih košarkaša da pobijede u toj utakmici, kazao je selektor reprezentacije Crne Gore Boško Radović.

Košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće u četvrtak u Tuzli protiv BiH utakmicu 11. kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. U avgustu je Crna Gora u Podgorici bila bolja od BiH 88:69.

Radović je na konferenciji za novinare rekao da su prethodnih dana crnogorski igrači dali optimističke izjave što se tiče meča sa BiH, što i on odobrava.

„I ja sam optimista. Međutim, sav taj optimizam mora da ima neku granicu i potporu, a to samo pokazuje kolika je želja kod svih nas da odigramo jednu dobru utakmicu, da pokušamo da pobijedimo ekipu Bosne“, rekao je Radović.

On je ocijenio da ih čeka jedna utakmica koja nema veze sa utakmicom koju su odigrali u avgustu u Podgorici.

„To su dva drugačija tima u odnosu na avgustovski prozor, fali puno igrača, ima puno novih i kod nas i kod njih“, kazao je on.

Radović je naveo da ih očekuje dobar protivnik, koji ima gro ekipe od šest-sedam igrača koji dugo igraju zajedno.

Kako je kazao, u Tuzlu ne idu ni da napadaju nekog ni da brane nešto, već da igraju utakmicu 0:0.

„Idemo utakmicu po utakmicu, ono što je najvažnije da igramo sa čvrstom odbranom, disciplinovanim napadom“, istakao je Radović.

On je kazao da imaju problem sa Perijem, jer će imati samo jedan trening sa njim pred utakmicu sa BiH.

Radović je rekao da je Igor Drobnjak u prilično dobrom stanju i da je na raspolaganju ekipi.

Reprezentativac Nemanja Radović kazao je da u zadnji prozor u veoma povoljnoj situaciji, ali da moraju da budu svjesni da su pred njima dvije veoma važne i teške utakmice.

On je kazao da dosta igrača fali u crnogorskoj selekciji, kao i BiH.

„Biće dobra utakmica, tvrda, tražiće svoju šansu sa publikom, borbenošću i sigurno neće biti laka utakmica“, rekao je Radović.

Upitan da li razmišljaju o plus 19 razmišljaju kao o rasterećnju, Radović je rekao da će tražiti svoju šansu i da će BiH vjerovatno da juri tu razliku.

„Ako budemo imali šansu, mi ćemo da ih dobijemo tamo, ići ćemo na pobjedu. Biće teška utakmica, ali ne idemo da izgubimo ili da branimo tu razliku od 19 poena, idemo da igramo jaku utakmicu i ako budemo imali sreće da pobijedimo“, dodao je Radović.

U nedjelju će Crna Gora igrati u Podgorici protiv Češke.

Crna Gora je trenutno na trećem mjestu grupe K sa šest pobjeda i četiri poraza, iza Litvanije i Francuske koje imaju skor 8-2.

BiH je na četvrtom mjestu sa po pet pobjeda i remija, isto kao i Mađarska, dok je Češka na posljednjem mjestu u grupi sa svega tri pobjede.

Crna Gora je do sada jednom uspjela da izbori plasman na SP i to 2019. godine.

