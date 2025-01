Radović objavio spisak za kraj kvalifikacija

Podgorica, (MINA) – Selektor muške seniorske košarkaške reprezentacije Crne Gore Boško Radović objavio je danas širi spisak igrača uoči februarskog ciklusa kvalifikacija za Eurobasket.

Crnogorsku selekciju u tom ciklusu očekuju dva meča – protiv Njemačke 20. februara u Podgorici i tri dana kasnije sa Švedskom u Stokholmu.

Radović računa na 22 košarkaša.

Na spisku su – Nikola Ivanović (Breša), ⁠Čarli Mur (Breogan), ⁠Igor Drobnjak (SC Derby), ⁠Petar Popović (FMP), ⁠Vladimir Mihailović (Zadar), ⁠Luka Bogavac (SC Derby), ⁠Đorđije Jovanović (Budućnost Voli), ⁠Balsa Živanović (Podgorica Bemax), ⁠Andrija Slavković (Budućnost Voli), ⁠Dino Radončić (Betis), ⁠David Mirković (SC Derby), Emir Hadžibegović (SC Derby).

Pozvani su i ⁠Aleksa Ilić (Budućnost Voli), ⁠Vasilije Baćović (Pečuj), ⁠Nemanja Radović (Murcia), ⁠Marko Simonović (Bahčešehir), ⁠Marko Todorović (Mursija), ⁠Bojan Dubljević (Saragosa), ⁠Zoran Nikolić (SC Derby), ⁠Filip Anđušić (SC Derby), ⁠Andrija Grbović (SC Derby) i ⁠Džonau Radebau (Mursija).

Crnogorska reprezentacija je, nakon dva ciklusa i četiri kola, lider grupe D sa učinkom 3-1.

Njemačka i Švedska imaju skor 2-2, dok Bugarska ima jedan trijumf, uz tri poraza.

Najbolje tri reprezentacije plasiraće se na prvenstvo kontinenta, a koje će ove godine organizovati četiri države – Letonija, Kipar, Finska i Poljska.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS