Radović objavio konačan spisak košarkaša za EP

Podgorica, (MINA) – Selektor košarkaške reprezentacije Crne Gore Boško Radović objavio je konačan spisak igrača koji će nastupiti na Evropskom prvenstvu.

Radović je odlučio da na šampionat ne putuju košarkaši Sutjeske i Krke – Ilija Varajić i Radosav Spasojević, koji su bili u konkurenciji za mečeve sa Litvanijom i Bosnom i Hercegovinom.

Crnu Goru će na Evropskom prvenstvu predstavljati: Zoran Vučeljić, Aleksa Ilić, Vladimir Mihailović, Nikola Pavlićević, Dino Radončić, Marko Simonović, Nemanja Radović, Bojan Dubljević, Zoran Nikolić, Igor Drobnjak, Petar Popović i Kendrik Peri.

Crnogorska reprezentacija prvi meč na Evropskom prvenstvu igraće u četvrtak sa Turskom (18.15).

Za subotu zakazan je duel protiv Belgije (15.30), dok će se dan kasnije sastati sa Bugarskom (15.30).

Narednog utorka je meč sa Španijom (18.15), a dan kasnije protiv domaćina Gruzije (21).

Plasman u drugu fazu obezbijediće po četiri selekcije iz sve četiri grupe.

