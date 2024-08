Radović i Đinović spremni dočekuju nastupe u Parizu

Podgorica, (MINA) – Stonoteniser Filip Radović i strijelac Milan Đinović spremni dočekuju nastup na Paraolimpijskim igrama i vjeruju da će se i u Parizu pisati nova stranica u istoriji crnogorskog paraolimpijskog sporta.

Radović je drugi put na Paraolimpijskim igrama, nakon što je nastup u Tokiju krunisao bronzanim odličjem.

Takmičiće se u kategoriji S10, u kojoj će se za medalje boriti 14 stonotenisera.

Đinović je debitant, a takmičiće se u disciplini vazdušna puška, u kategoriji SH1 – R3.

Radović je kazao da postoji sportska nervoza uoči najvećeg sportskog događaja, ali da nju osjećaju svi svjetski sportisti.

“Neće biti lako igrati u Parizu, ali nijesam prvi put na Igrama. Već sam imao takvih iskušenja i sličnih. Iskusniji sam i nadam se da ću uspjeti da se izborim sa tom vrstom pritiska i odigram turnir na visokom nivou”, rekao je Radović.

On je kazao da je trenirao naporno i da je spreman za te izazove.

“Odradili smo pripreme na Žabljaku i Zrenjaninu, imao sam dobre sparing partnere. Odradio sam kvalitetan pripremni period i nema potrebe da sumnjam u sebe”, rekao je Radović.

Upoređujući turnir u Tokiju sa predstojećim u Parizu, on je kazao da je konkurencija slična i da su to manje-više gotovo isti igrači.

“Tada sam uspio da osvojim bronzanu medalju. Ovoga puta idem kao drugi stonoteniser svijeta, biću povlašćen na žrijebu. Borio sam se za to drugo mjesto da bih bio slobodan u osmini finala. Prvi meč biće mi ujedno i za medalju”, rekao je Radović.

On je kazao da se ne opterećuje finalom i da o njemu trenutno ne razmišlja.

“Cilj mi je da se pripremim za taj prvi meč, da pobjedom obezbijedim medalju. Naravno da se neću zadovoljiti time i da ću pokušati da idem što dalje”, rekao je Radović.

Đinović, koga je nedavno na Evropskom prvenstvu u Granadi samo 0,1 krug dijelio od direktnog plasmana na Paraolimpijske igre, kazao je da vjeruje da mu sada finale u Parizu neće izmaći.

“Imajući u vidu dosadašnje iskustvo, znanje i spremnost, mislim da sam dostigao svoj trenutni maksimum. Zadovoljan sam kako sam odradio pripreme u matičnom klubu Berane, imao sam podršku članova kluba, sparing partnera, trenera i pomoćnih trenera. Zadovoljan sam i rezultatma koje sam pucao na kontrolnim takmičenjima, a svi ti rezultati biće visoko kotitrani u Parizu”, rekao je Đinović.

On je ponovio da je spreman, ali da u streljaštvu sve staje u jedan dan i da jedan loš pucanj može sve da pokvari.

“U mojoj kategoriji prijavljeno je 35 strijelaca, prejaka je konkurencija i svi najbolji biće u Parizu. Bez obzira na to, vjerujem da mogu da otpucam rezultat koji može da me odvede u finale. Najboljih osam ide u finale, a moj cilj je da bude među njima”, rekao je Đinović.

Svečano otvaranje Igara na programu je 28. avgusta, a crnogorsku zastavu nosiće atletičarka Maja Rajković i stonoteniser Luka Bakić.

