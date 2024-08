Radović drugi, Bakić osmi na rang listi

Podgorica, (MINA) – Crnogorski paraolimpijac Filip Radović sa 1.680 bodova zauzima drugo mjesto, dok je Luka Bakić osmi (1.561) na avgustovskoj seniorskoj rang listi Svjetske parastoni tenis federacije, objavljeno je na zvaničnom sajtu te asocijacije.

Radović je zadržao isti plasman kao i prethodni mjesec i kao drugi nosilac nastupiće na Igrama u Parizu, u kategoriji S10.

Bakić je za jedno mjesto slabije plasiran nego u julu, iako je zadržao isti bodovni saldo – 1.561 bod.

Promjene na rang listi izazvao je Kinez Lian Hao, koji je osvojio posljednji bodovni turnir, u Pataji na Tajlandu i sa osmog skočio na četvrto mjesto.

Na čelu je i dalje zvanični olimpijski, svjetski i evropski šampion, Poljak Patrik Čajnovski, sa 1.765 bodova.

Francuz Mateo Bohas (1.611) je na trećem mjestu, peti je Poljak Igor Mištal (1.588), šesto mjesto zauzima Austrijanac Kristijan Gardoš (1.571), a sedmo Španac Hoze Manuel Ruiz Rejes (1.570).

U Parizu će nastupiti deset prvoplasiranih sa svjetske rang liste, a to su još Japanac Mahiro Funajama i Čileanac Manuel Ečavegurin, koji je dobio pozivnicu tripartitne komisije.

Među 14 učesnika paraolimpijskog turnira u Parizu, u kategoriji S10, su i prvaci Afrike i Amerike, Nigerijac Alabi Alufemi i Brazilac Klaudio Masad, pobjednik vinera Ivan Karpov i Tajlanđanin Banpot Silapakomg, koji je mjesto zaslužio na osnovu kriterijuma dubla i miks dubla.

Na paraolimpijskom turniru u Parizu neće biti takmičenja po grupama, od početka igraće se nokaut faza, a Čajnovski i Radović biće slobodni u osmini finala.

Stonoteniski turnir u Parizu, u kategoriji S10, počeće 1. septembra, mečevima osmine finala.

Dan kasnije na programu su četvrtfnala, a za finale igraće se 3. septembra.

Paraolimpijski šampion biće poznat 4. septembra, a finalni duel u kategoriji S10 biće posljednji meč dana.

