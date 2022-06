Radović: Crna Gora i oslabljena ide na pobjedu

Podgorica, (MINA) – Muška košarkaška reprezentacija Crne Gore nema kalkulacija i bez obzira sa kim igra ide na pobjedu, kazao je Boško Radović.

On je, uoči nastavka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i duel sa Francuskom i Portugalom, kazao da njegovi imaju karakter i da je bez obzira na probleme optimista.

“Gledajući i naše druge sportove, prije svih rukomet i fudbal, kada su, iako oslabljeni, svi pružali maksimum, nadam se da ćemo i mi nastaviti niz dobrog odnosa prema državnom grbu”, rekao je Radović na konferenciji za novinare.

On za predstojeće duele neće moći da računa na Nikolu Vučevića, Bojana Dubljevića, Marka Todorovića, Marka Simonovića, Filipa Barovića i Dina Radončića, koji je u bolnici u Zrenjaninu.

Na spisku su:

plejmejkeri – Nikola Ivanović (Crvena zvezda, Srbija), Igor Drobnjak (Budućnost Voli) i Nikola Pavlićević (SC Derbi);

bekovi – Vladimir Mihailović (Mornar), Džona Radebou (Ludvigzburg, Njemačka) i Petar Popović (Budućnost Voli);

krila – Vladimir Tomašević (Sutjeska) i Emir Hadžibegović (SC Derbi);

krilni centri – Radosav Spasojević (Sutjeska), Nemanja Radović (Mursija, Španija), Aleksa Ilić (SC Derbi) i Vasilije Baćović (SC Derbi) i

centar Zoran Nikolić (Budućnost Voli)

On je istakao da veliki problem predstavlja izostanak pet jako bitnih igrača za crnogorsku reprezentaciju.

Govoreći o izostanku Vučevića on je kazao da su predsjednik Saveza i direktor reprezentacije od prošle godine u kontaktu sa njim.

“Bio sam i ja sa njima nedavno na ručku sa Vučevićem, na kojem nam je rekao da je odlučio da ljeto provede sa porodicom. Neće igrati ni kvalifikacije, ni Evropsko prvenstvo, to je njegov stav, rekao je Radović.

Prema njegovim riječima, kapiten Dubljević će preskočiti kvalifikacije, ali da će igrati na Eurobasketu.

„U dogovoru sa nama će izostati iz razloga koji nisu za javnost, ali će biti na raspolaganju 28. jula, na početku priprema za Evropsko prvenstvo. Todorović je van treninga skoro tri mjeseca, ima povredu donjih leđa. Neće biti tu za prozor, a otvara se i veliko pitanje koliko će moći da izdrži ono što slijedi kasnije. U kontaktu smo, doći će na pripreme za Eurobasket i vidjećemo u kakvom je stanju”, rekao je Radović.

On je naglasio da Simonović zbog obaveza prema Čikagu mora da bude u trening kampovima i da će igrati i Ljetnju ligu.

“Ni na njega ne možemo da računamo, ali će se nakon kratkog odmora pojaviti na početku priprema za EP. Sve ovo za centre smo znali, ali nismo očekivali ono što se desilo sa Radončićem. U kontaktu smo sa njim i njegovim ocem, usljed udarca koji je dobio prije mjesec i više pojavio mu se gas u grlu, otiče mu, zbog čega je bio i hospotalizovan”, rekao je Radović.

On je kazao da neće morati na operaciju i da vjeruje da će u narednih nekoliko dana priključiti reprezentacijio.

“Mada je to pod velikim znakom pitanja. Mnogo veća je mogućnost da neće, nego da hoće. Čekamo zeleno ili crveno svjetlo od doktora”, rekao je Radović.

Prema njegovim riječima, Nilola Ivanović je doživio povredu zgloba, ali da će biti spreman.

“Imamo igrače koji su prije šest-sedam dana odigrali posljednji meč i neke prije mjesec i po, ali vjerujem da ćemo sa našim kondicionim trenerom Mikicom Ljubojevićem naći pravi način da ih sve uvedemo u ritam. I Fedor Žugić i Džona Radebou će se priključiti malo kasnije, a i Petar Popović je zbog sitnih povreda i naporne sezone dobio nekoliko dana pauze. Mislim da ćemo od 23. juna svi biti na okupu”, rekao je Radović.

Crnogorski košarkaši protiv Francuske igraće 1. jula u Podgorici, dok će tri dana kasnije gostovati Portugalu.

“Uvijek idemo utakmicu po utakmicu, prva je sa Francuskom u Podgorici. Biće u znatno boljem sastavu nego na posljednjoj našoj utakmici, tu su igrači iz Evrolige i NBA. Protiv tako favorizovanog tima moramo da se spremimo i odigramo dobru utakmicu”, rekao je Radović.

On je istakao da će igrati na pobjede u oba meča, navodeći da će morati puno da rade i idu preko svojih mogunosti i granica.

“Deficitarni smo na poziciji centra, ali ovo nije prvi put da smo u problemima. Momci koji tu su najbolji koje imamo, nadam se da ćemo se u narednih desetak dana pripremiti za sve, rekao je Radović.

Govoreći o novom igraču na poziciji beka, Džonu Radebou, on je istakao da je imao odličnu sezonu u dresu Ludvigzburga i da je prosječno bilježio 14,8 poena, 5,4 skokova i 3,8 asistencija.

“Bila nam je potrebna svježa krv, a Kobsa više neće biti. Naturalizovali smo i Kendrika Perija, a za ovaj prozor smo odlučili da tu bude Radebou, jer imamo tri naša plejmejkera – Ivanovića, Drobnjaka i Pavlićevića, s kojima ćemo iznijeti ovaj prozor. I Radebou može da pokrije tu poziciju, ali je prevashodno dobar napadač, koji je imao skoro 15 poena prosječno i donijeće nam ekstra kvalitet”, zaključio je Radović.

Košarkaš Budućnost Volija Zoran Nikolić kazao je da ga ne plaši što je jedini klasični centar u predstojećim duelima, navodeći da očekuje pomoć saigrača.

“Smatram da uz pomoć saigrača neće biti većih problema. Tu smo da pomognemo jedni drugima i razmišljamo kako da ostvarimo što bolji rezultat. Lično sam imao vremena da se odmorim i da se restartujem, tako da ću maksimalno spreman biti za ovaj prozor”, kazao je Nikolić.

On je naglasio da zna šta ga očekuje predstojeće dvije utakmice.

“Pogotovo protiv Francuske koja će biti u boljem sastavu nego u prvom meču koji smo igrali. U Francuskoj smo odigrali dobro 35 minuta, bili smo u utakmici i možemo da pokušamo da iznenadimo. Tokom kvalifikacija ima dosta iznenađenja i ekipe koje nijesu favoriti dobijaju. Fokusirani smo na Francusku, nakon toga ćemo razmišljati o Portugalu. Idemo utakmicu po utakmicu, daćemo svoj maksimum i ja mislim da možemo napraviti dobar rezultat”, rekao je Nikolić.

Govorećo o Portugalu, Nikolić je istakao da su crnogorski košarkaši u Podgorici pokazali da su kvalitetniji od Portugala.

“Nijesu za potcijeniti, ali smatram da smo kvalitetnija i bolja ekipa. Na nama je to da dokažemo i vjerujem da hoćemo. Što se tiče Francuske oni su u jačem sastavu, to je svakako dobro i za našu publiku jer će imati priliku da vide neke igrači koji posljednjih godina nijesu gledali u Podgorici i mislim da će to da bude jedan dobar meč”, zaključio je Nikolić.

