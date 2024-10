Prvi trijumf vaterpolista Budućnosti

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Budućnosti pobijedili su večeras u Beogradu ekipu Zemuna 13:9, u drugom kolu Regionalne A1 lige.

To je prvi trijumf podgoričkog vaterpolo tima u debitantskoj sezoni u regionalnom takmičenju.

Budućnost je juče na startu sezone poražena od Vukova 10:9.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je David Stevović sa četiri, Mlađan Janović postigao je tri, a gol manje Petar Brnović.

Po jednom u strijelce upisali su se Neđo Baštrica, Danilo Savović, Marko Bošković i Matija Brguljan.

U beogradskom sastavu po dva gola postigli su Petar Jović, Vuk Jovanović i Vanja Đurić.

