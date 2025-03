Prosinečki: Samo na papiru lagano, maksimum vodi do pobjede

Podgorica, (MINA) – Utakmica sa Gibraltarom samo na papiru izgleda lagano, a crnogorski fudbaleri ukoliko žele pobjedu moraju dati sve od sebe i biti maksimalno fokusirani, rekao je selektor Robert Prosinečki.

Crnogorska reprezentacija sjutrašnjim duelom sa Gibraltarom počeće kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

Prosinečki je kazao da su igrači, nakon smrti nekadašnjeg reprezentativca Andrije Delibašića, emotivno prazni, posebno igrači koji su igrali sa njim.

“Moramo se fokusirati na sjutrašnju utakmicu koja samo na papiru izgleda lagano. Moramo dati sve od sebe i biti spremni. Ukoliko uđemo u meč ozbiljno sugurno da će se pitati samo Crna Gora. MOramo se nekako motivisati za sjutrašnju utakmicu i da je odigramo za Andriju. Očekujemo pobjedu”, rekao je Prosinečki na konferenciji za novinare.

On je, podsjećajući na prethodna dva međusobna duela i pobjede protiv Gibraltara, kazao da su sada stvari drugačije i da svi igraju i napreduju.

“Nekad je kod njih bio totalni amaterizam i gubili su velikom razlikom, ali gledali smo neke mečeve, na primjer protiv Moldavije gdje su odigrali dobro (1:1), vidi se da su napredovali. Biće ključno kako mi uđemo u meč, nema sumnje da smo mnogo bolji, ali moramo imati pravi pristup od starta”, ocijenio je Prosinečki.

Kapiten Stevan Jovetić kazao je da je bilo teško fokusirati se na pripremu meča.

“Tužan je ambijent, prošle godine nas je napustio Matija Šarkić, sada Delibašić. Teško se fokusirati na fudbal, svi smo tužni, Andrija je bio veliki čovjek, saigrač, drug, brat. Još ne mogu da prihvatim što se desilo”, rekao je Jovetić.

On je poručio da će “sokoli” sjutra igrati za Delibašića.

“Igraćemo i za njega. Spremamo se za ovaj meč i uvijek tako treba da bude – kao da igramo protiv neke od najvećih reprezentacija. Treba da postavimo neki standard i da uvijek budemo na tom nivou. Neće biti lako, prve utakmice su uvijek najteže, svi očekuju da pobijedimo”, rekao je Jovetić.

On je istakao da je fudbal toliko napredovao, “male” ekipe su napredovale i da su sve manje razlike.

“Neće biti lako, ali naravno zavisi od nas. Moramo da budemo pravi i vjerujem da ćemo pobijediti. Ključ je u mirnoći. Mnogo bitno je da se uđe kako treba, da se što prije postigne gol. Gibraltar i dalje gubi utakmice, ali u posljednje vrijeme sa mnogo manjom razlikom, nije kao nekad. Sve zavisi od nas. Moramo mentalno biti spremni na sve”, rekao je Jovetić.

Duel Crne Gore i Gibraltara na programu je sjutra u 18 sati.

