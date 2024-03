Prosinečki: Rezultat važan, ali ne i najbitniji

Podgorica, (MINA) – Rezultat u pripremnim duelima sa Bjelorusijom i Sjevernom Makedonijom je važan, ali nije najbitniji, kazao je selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore Robert Prosinečki.

On je rekao da su igrači u fazi upoznavanja sa njim i da će to biti prve utakmice od kada je preuzeo crnogorsku selekciju.

“Važno je prije svega da se igrači upoznaju sa mojom vizijom. Bićemo sedam dana zajedno, najbitnije je da vidimo na koje igrače možemo računati, kako će se novi pokazati”, rekao je Prosinečki na konferenciji za novinare.

Prema njegovim riječima, od 25 igrača sa preliminarnog spiska dvojica su otpala zbog povreda.

“Bio sam u Novom Sadu i gledao Andriju Radulovića iz Vojvodine, ali nažalost se povrijedio i neće biti sa nama. Takođe i Milutin Osmajić, koji je nakon dugo vremena bio starter za Preston, međutim, izašao je juče već u sedmom minutu. Ali pratimo ih i znamo koliko mogu, tako da nije smak svijeta”, rekao je Prosinečki.

On je istakao da ostali reprezentativci manje-više igraju standardno i da u dobroj su formi.

“Posebno oni koji su godinama lideri reprezentacije. Ponavljam, bitno nam je da se uigramo, da vide kakva razmišljanja imam kao selektor. Najvažnije je ono što nas čeka u septembru, a to je start Lige nacija”, rekao je Prosinečki.

Govoreći o kapitenu Stevan Jovetić, crnogorski selektor je kazao da bi volio da više igra u Olimpijakosu.

“Svi znamo kvalitete Jovetića, vidjeli ste da je ušao i dao gol protiv Makabija. Najbitnije je da je zdrav, jedan je od ključnih naših igrača. Igra koliko igra, to je možda čak i dovoljno, biće svježiji za reprezentaciju. O Stefanu Saviću je suvišno pričati, pokazao je kroz cijelu karijeru o kome se radi. Produžio je ugovor u Atletiku, to nije slučajno. Izvanredan je igrač i profesionalac”, rekao je Prosinečki.

On je saopštio da je plan bio da pozove jednog igrača iz domaćeg prvenstva, ali da će zbog povreda mjesto dobiti još jedan fudbaler.

“Miloš Brnović iz Budućnosti će sigurno biti s nama, a ime drugog igrača saopštićemo nakon današnjih utakmica. Gledao sam nekoliko mečeva crnogorske lige i mislim da ti igrači mogu da nam pomognu”, kazao je Prosinečki.

On je najavio da će napraviti promjene u sistemu igre.

“Period koji imamo za upoznavanje nije predug, ali ni kratak. Pokušaćemo da uvedemo nove navike, u kvalifikacijama smo imali šansu, ali malo je nedostajalo. Želimo da vidimo što je to malo što nedostaje za bolji rezultat, a to je odlazak na veliko takmičenje”, rekao je Prosinečki.

On smatra da će Crna Gora u grupi Lige nacija moći da igra sa svima, navodeći da su Island, Vels i Turska dobre ekipe.

“Možda odskače Turska sa Vinćencom Montelom na klupi, napravili su vrlo dobru atmosferu i igru, gledao sam ih protiv Hrvatske. Kvalitetna su selekcija, ali možemo da igramo i sa njima. Uradićemo sve da se kroz četiri prijateljska meča, dva predstojeća i dva u junu, spremimo dobro za ono što nas čeka od septembra, rekao je Prosinečki.

On je naglasio da su Bjelorusi i Makedonci pravi rivali za početak novog poglavlja.

“To su rivali po mjeri, posebno Makedonci koji su bili na Evropskom prvenstvu, istina sa drugom generacijom, ali i dalje su dobra ekipa. Bjelorusi su uvijek nezgodni, imaju dobre rezultate u posljednje vrijeme. Čekaju nas dobre dvije utakmice, gdje nije najbitniji rezultat, već to da napravimo mnogo rotacija i da svi igraju”, zaključio je Prosinečki.

Duel sa Bjelorusijom na programu je 21. marta, dok će se sa Sjevernom Makedonijom sastati četiri dana kasnije.

Prosinečki je najavio da neće igrati sa pet igrača u odbrani, ko god bude rival igraćemo sa četvoricom u liniji.

“Posjed, kreativnost – to je ono što je možda nedostajalo na nekim utakmicama i tu ćemo probati nešto da uradimo. Nije lako imati posjed, ali je sve lakše kada imate posjed. Vidjećemo i da mislimo više o sebi, da se manje prilagođavamo protivnicima”, rekao je crnogorski selektor.

