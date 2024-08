Prosinečki objavio spisak za duele sa Islandom i Velsom

Podgorica, (MINA) – Selektor seniorske fudbalske reprezentacije Crne Gore Robert Prosinečki objavio je danas spisak igrača za mečeve UEFA Lige nacija sa selekcijama Islanda i Velsa.

Na spsiku selektora „sokola“ nalaze se golman: Danijel Petković (Liepaja,

Letonija);

odbrambeni igrači: Stefan Savić (Trabzonspor, Turska), Marko Vešović (Karabag, Azerbejdžan), Risto Radunović (FCSB, Rumunija), Igor Vujačić (Rubin, Rusija), Marko Vukčević (Borac Banja Luka, BIH), Slobodan Rubežić (Aberdin, Škotska),

Andrija Vukčević (Kartagena, Španija), Marko Tući (Gangvon, Južna Koreja);

vezni red: Adam Marušić (Lacio, Italija), Vladimir Jovović (Sogidana, Uzbekistan), Marko Bakić (OFI, Grčka), Driton Camaj (Kišvarda, Mađarska), Edvin Kuč (Nefči, Azerbejdžan), Viktor Đukanović (Standard Lijež, Belgija), Novica Eraković (Omonija, Kipar), Vasilije Adžić (Juventus, Italija);

napadači: Stevan Jovetić, Stefan Mugoša (Inčon junajted, Južna Koreja), Milutin Osmajić (Preston, Engleska), Nikola Krstović (Leće, Italija).

Prosinečki je kazao da tim duelima počinju novi takmičarski ciklus, UEFA Ligu nacija.

“Na spisku za ove meče su igrači koji nastupaju u inostranstvu a koji su kroz

mečeve odigrane u martu i junu pokazali kvalitet i koji, siguran sam, mogu na pravi

način odgovoriti svim izazovima u utakmicama sa Islanđanima i Velšanima. Uz individualni

kvalitet, tu je i kolektivni, što nam garantuje da ćemo se na adekvatan način

suprotstaviti svim rivalima u grupi Lige nacija. Vjerujem da ćemo na početku novog

takmičenja ostvariti željene rezultate”, rekao je selektor Prosinečki.

On je najavio da će spisak A reprezentacije biti dopunjen igračima koji nastupaju za

klubove Meridianbet 1. CFL.

Reprezentacija Crne Gore pripreme za mečeve sa Islandom i Velsom počinje u nedjelju, 1.

septembra 2024. godine.

