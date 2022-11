Prlja prvak Balkana

Podgorica, (MINA) – Kik bokser Lovćena Nikola Prlja osvojio je titulu profesionalnog prvaka Balkana.

On je večeras na Cetinju, u meču za šampionski pojas u disciplini lou kik – kategorija do 62,2 kilograma, pobijedio Dajana Ivanovića iz Bosne i Hercegovine.

Prlja je trijumfovao jednoglasnom odlukom sudija 3:0 (50:47; 49:45 i 50:47).

Borba je održana u okviru kik boks revije Cetinje Montenegro Fajt, a glavnoj borbi prethodilo je deset mečeva u konkurenciji juniora i seniora.

