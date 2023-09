Primorcu kotorski derbi, pobjeda i Budve

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca i Budve upisali su pobjede na startu nove sezone regionalne A1 lige.

Primorac je večeras u Kotoru pobijedio gradskog rivala, ekipu Katara 15:9.

Nekadašnjeg prvaka Evrope do pobjede vodio je Nikola Marković sa četiri gola, Petar Ćetković je postigao tri, a po dva Relja Vukanić, Draško Šekarić i Fleming Kastrop.

U strijelce su se po jednom upisali i Marko Gopčević i Balša Vučković.

Dvostruki strijelci u Kataru bili su Milan Nikaljević, Dušan Milaš i Nebojša Petrović.

Budva je u Kotoru slavila protiv ekipe Slovenije 13:10.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bili su Danilo Radonjić i Miloš Milinić sa po tri, dok su po dva gola postigli Luka savić i Tadija Matijašević.

U slovenačkom timu najbolji je bio Aljaž Tropan sa pet pogodaka.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS