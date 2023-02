Primorac ubjedljiv protiv Budvanske rivijere

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca pobijedili su večeras u Kotoru ekipu Budvanske rivijere 17:7, u utakmici drugog kola Prvenstva Crne Gore.

To je drugi trijumf kotorskog tima ove sezone, nakon što je na startu slavio protiv Katara 20:8.

Najefikasniji u podgoričkom timu bio je Filip Gardašević sa šest, Tim Perov je dodao tri, dok su po dva gola postigli Petar Vujošević i Đorđije Stanojević.

U budvanskoj ekipi dvostruki strijelac bio je Maksim Zardan.

Jadran je juče u Herceg Novom pobijedio ekipu Katara 15:9 i upisao drugi trijumf.

