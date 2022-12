Primorac slavio u Herceg Novom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca pobijedili su večeras u Herceg Novom ekipu Jadrana 15:12, u utakmici petog kola Kupa Crne Gore.

Njihov prvi međusobni duel u Kotoru, u drugom kolu, završen je neriješeno 9:9.

To je četvrti trijumf kotorskog tima, dok je Jadran upisao prvi poraz u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Branilac trofeja do pobjede vodio je Vuk Drašković sa pet golova, po dva postigli su Marko Pršić, Filip Gardašević i Đorđije Stanojević, a po jedan Aljoša Mačić, Uglješa Vukasović, Bojan Paunović i Petar Vujošević.

U hercegnovskoj ekipi najbolji je bio Danilo Radović sa pet pogodaka.

U drugom meču ovog kola, sjutra u 19 sati i 30 minuta, sastaće se Budva i Kataro.

Prema propozicijama, ligaški dio Kupa Crne Gore igra se po sistemu svako sa svakim, kući i na strani.

Najbolje dvije ekipe boriće se u finalu za trofej, odok će ostale dvije igrati meč za treće mejsto.

