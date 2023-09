Primorac slavio i protiv Hanovera

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca pobijedili su danas u Kotoru njemački Hanover 11:7, u trećem kolu kvalifikacionog turnira za plasman u grupnu fazu Eurokupa.

Kotorski tim je upisao treći trijumf i napravio odlučujući korak ka plasmanu u grupnu fazu.

Slavio je protiv Panatinaikosa 8:7 i španske Terase 14:12, nakon boljeg izvođenja peteraca.

Kotorski tim je do pobjede Draško Brguljan sa četiri gola, Marko Mršić je postigao tri, a Nikola Marković dva.

Po jednom su se u strijelce upisali Nemanja Vico i Petar Ćetković.

U njemačkom sastavu istakao se Andrija Bašić sa tri gola.

Primorac će u posljednjem kolu, sjutra u 18 sati, igrati sa Peristerijem.

Nastavak takmičenja sa kotorskog turnira izboriće dvije prvoplasirane ekipe.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS