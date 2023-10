Primorac sjutra domaćin Trstu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca igraće sjutra u Kotoru protiv ekipe Trsta u prvom kolu D grupe Eurokupa.

Primorac je sezonu na evropskoj sceni počeo u Ligi šampiona, ali se nakon turnira u Kragujevcu preselio u Eurokup.

Nastup u grupnoj fazi izborio je osvajanjem prvog mjesta na kvalifikacionom turniru u Kotoru, u konkurenciji Panatinaikosa, Terase, Hanovera i Peristerija.

Duel protiv Trsta na bazenu “Zoran Džimi Gopčević” počeće u 18 sati.

U drugom meču te grupe, tri sata ranije, sastaće se Ortiđa i Panionios.

Plasman među 16 najboljih, nakon grupne faze takmičenja i šest odigranih kola, izboriće dvije prvoplasirane ekipe.

