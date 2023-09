Primorac sa Panioniosom, Trstom i Ortiđom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca u grupnoj fazi Eurokupa igraće u D grupi sa grčkim Panioniosom i italijanskim ekipama Palanuoto iz Trsta i Ortiđom, odlučeno je žrijebom u Barseloni.

Rivali u A grupi biće Palermo, Barselona, Solaris i Turkoan, u B grupi igraće Hoved, Vašaš, Aoilon i Savona, a u C grupi Šabac, Primorje, BVSC i Hanover.

Plasman u nokaut fazu, nakon šerst odigranih kola, izboriće po dvije najbolje ekipe iz sve četiri grupe.

Primorac je sezonu na evropskoj sceni počeo u Ligi šampiona, ali se nakon turnira u Kragujevcu preselio u Eurokup.

Nastup u grupnoj fazi izborio je osvajanjem prvog mjesta na kvalifikacionom turniru u Kotoru.

