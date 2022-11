Primorac protiv Turkoana

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca u osmini finala Evrokupa igraće protiv francuskog Turkoana, odlučeno je danas žrijebom u Rimu.

Primorac i Turkoan ove sezone bili su rivali i u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a duel u Kotoru završen je neriješeno 10:10.

Trener Turkoana je Kotoranin Petar Kovačević, a kapicu tog tima nose crnogorski internacionalci Dragan Drašković i Matija Brguljan.

Primorac će biti domaćin prvog meča 30. novembra, dok je revanš 14. decembra u Francuskoj.

U ostalim mečevima osmine finala sastaće se Nojzi le Sek – Trst, Partizan – Panionios, Steaua – Oradea, Vašaš – Crvena zvezda, Honved – Solnok,

Savona – Ortiđa i Šabac – Barselona.

