Primorac pobijedio Mladost

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca pobijedili su večeras u Zagrebu ekipu Mladosti 10:9, u trećem kolu turnira druge runde kvalifikacija za Eurokup.

Kotorski tim upisao je porvi trijumf i ostao u trci za osminu finala.

U prva dva kola izgubio je od mađarskog Honveda 7:6 i španskog Mediterana 12:11.

Primorac je do pobjede protiv Mladosti, kojom je eliminisao hrvatskog velikana, došao golom Marka Milića četiri sekunde prije kraja.

On je jutros promašio peterac za remi protiv Mediterana.

Milić i Marko Gopčević bili su trostruki strijelci, dva puta se upisao Filip Gardašević, a po jednom Vuk Drašković i Marko Mršić.

Primorac u posljednjem kolu, sjutra u deset sati i 30 minuta, igra protiv PAOK-a.

