Primorac nemoćan protiv splitskog Jadrana

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca poraženi su večeras u Budvi od splitskog Jadrana 15:8, u 14. kolu regionalne Premijer lige.

Loš početak meča koštao je kotorski tim povoljnijeg rezultata.

Primorac je dozvolio rivalu da povede 5:0, a prvi gol postigao je u 12. minutu.

Splitski sastav do pobjede vodio je Zvonimir Butić sa četiri gola.

U ekipi Primorca dvostruki strijelci bili su Nika Šušijašvili i Srđan Janović, dok su se po jednom upisali Dušan Matković, Marko Mršić, Đorđije Stanojević i Petar Ćetković.

