Primorac bez četvrtfinala

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca nijesu uspjeli da se plasiraju u četvrtfinale Eurokupa.

Primorac je večeras u Turkoanu, u revanš meču osmine finala, poražen od istoimenog francuskog tima 15:11 (4:3, 6:3, 4:2 i 1:3).

Prvi duel u Kotoru završen je neriješeno 7:7.

Francuski tim, koji sa klupe predvodi Kotoranin Petar Kovačević, do polovine meča stekao je četiri gola prednosti (10:6), koju je uoči posljedje četvrtine uvećao na na šest i praktično već tada riješio pitanje pobjednika.

Turkoan je do pobjede vodio Mehdi Marzuki sa pet, dok su po tri gola postigli Marin Dašić i Lukas Durik.

U kotorskom timu najbolji je bio Marko Mršić sa tri, dok je Petar Vujošević postigao dva gola.

