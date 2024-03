Pozvali navijače na fer i korektno navijanje

Podgorica, (MINA) – Košarkaški klub Budućnost Voli pozvalo je navijače da u meču sa Partizanom ne vrijeđaju gostujuću ekipu i njihove porodice.

Iz podgoričkog kluba apelovali su da navijanje bude fer, sportsko i korektno, navodeći da samo takvim navijanjem daju vjetar u leđa svojim igračima.

Saopšteno je da će kapije Sportskog centra Morača biti otvorene u 17 sati i 30 minuta.

“Klub moli sve navijače da dođu što ranije na utakmicu kako bi se izbjegle gužve na ulazima zbog detaljnih provjera prilikom ulaska, dok će kapije biti zatvorene na 20 minuta do početka. U dvoranu je strogo zabranjeno unošenje sitnih predmeta, upaljača, ambalaže, pića i pirotehnike. Mmolimo vas da poštujete numeraciju sjedišta zbog izbjegavanja gužvi na sektorima”, saopšteno je iz Košarkaškog kluba Budućnost Voli.

Duel Budućnost Volija i Partizana na programu je sjutra u 19 sati i 30 minuta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS