Povrede Marušića i Petkovića, pozvani Radulović i Ivezić

Podgorica, (MINA) – Crnogorski fudbalski reprezentativci Adam Marušić i Danijel Petković neće biti na raspolaganju selektoru Miodragu Raduloviću za predstojeći meč sa Litvanijom, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Duel sa Litvanijom na programu je 16. novembra.

“Razlog odustva su povrede koje su tokom vikenda zadobili univerzalac Lacija i čuvar mreže mađarske Kišvarde”, navodi se u saopštenju Fudbalskog saveza.

Navodi se da je Radulović, umjesto Marušića i Petkovića, pozive uputio ofanzivcu Vojvodine Andriji Raduloviću i golmanu belgijskog Lomela Nikoli Iveziću.

