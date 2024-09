Potpisani ugovori o sufinansiranju programa sa 12 klubova

Podgorica, (MINA) – Ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić potpisao je danas ugovore o sufinansiranju programa sa 12 sportskih klubova iz prve kategorije sportova koji se nalaze na programu Olimpijskih igara, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Navodi se da je Ministarstvo sporta i mladih za te klubove izdvojilo 170 hiljada EUR.

Sredstva su opredijeljena fudbalskim klubovima Gorštak iz Kolašina i Breznica iz Pljevalja, košarkaškim Sutjeska iz Nikšića i Primorje iz Herceg Novog, plivačkim vaterpolo klubovima Budućnost iz Podgorice i Budva-Budvanska rivijera, rukometnim Lovćen sa Cetinja i Budućnost iz Podgorice, odbojkaškim Budva i Galeb iz Bara i atletskim klubovima Sanja iz Bara i Rudar iz Pljevalja.

Ministar Šćekić je istakao da je zadovoljan što su Vlada Crne Gore i Ministarstvo sporta i mladih bili u prilici da obezbijede dodatna sredstva za realizaciju programa sportskih klubova.

“Iskoristili smo svoju zakonsku mogućnost, kako bismo finansijski dodatno podržali rad klubova i barem malo im olakšali sprovođenje svakodnevnih aktivnosti. U narednom periodu uložićemo napore da se sistemski radi na poboljšanju uslova za sve klubove”, rekao je Šćekić.

Predstavnici sportskih klubova zahvalili su ministru Šćekiću i najavili da će u potpunosti opravdati novac i povjerenje Ministarstva.

“Prilikom raspodjele sredstava vodilo se računa o tome da se podrže renomirani sportski klubovi, sa tradicijom, kao i o ravnomjernoj zastupljenosti, rodnoj ravnopravnosti, kao i javnom interesu u oblasti sporta. Vodilo se računa da se podrže i sportski klubovi za razvoj mladih talenata u cilju popularizacije bavljenja sportom među mladima”, stoji u saopštenju Ministarstva sporta i mladih.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS