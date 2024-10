Potpara sedmoplasirani, bez medalje prvog takmičarskog dana

Podgorica, (MINA) – Karate reprezentacija Crne Gore prvi takmičarski dan Svjetskog prvenstva za kadete, juniore i mlađe seniore završila je bez medalje.

Na korak od pobjedničkog postolja bio je mlađi senior Lazar Potpara, koji je nastup završio kao sedmoplasirani.

Od ostalih dobar nastup imao je mlađi senior Balša Vojinović, koji je prošao tri kola, dok su po dva trijumfa u borbama ostvarili Helena Backović i Lazar Jovović.

Potpara je u kategoriji preko 84 kilograma u prva dva kola eliminisao Irca Lija Šeridena 1:0 i Letonca Mariusa Zvirbulisa 6:1, dok je u trećem izgubio od Anesa Bostandžića iz Bosne i Hercegovine 4:3.

Bronzani sa seniorskog prvenstva Evrope u Zadru plasmanom u finale povukao je Potparu u repasaž i omogućio mu nastavak borbe za medalju.

Član nikšićkog Fokusa na startu repasaža pobijedio je Nihada Karimzadea iz Azerbejdžana 1:0, dok je u meču koji je vodio u borbu za bronzanu medalju, poražen od Josefa Nofala 1:0.

Vojinović je u kategoriji do 60 kilograma slavio protiv Roja Šefersa iz Južnoafričke Republike 5:0, Erhana Tornaćija iz Rumunije 7:3 i sudijskim izjašnjavanjem Tunižanina Iheba Ferčičija (0:0), dok je u četvrtfinalnom meču poražen od Amerikanca Janka Dorta, vodećeg na Svjetskog rang listi u toj kategoriji.

Borba je završeno neriješeno, ali su sudije procijenile da je Amerikanac bio bolji i izjašnjavanjem ga poslali u polufinale.

Dorta nije uspio da se domogne finala, bolji od njega bio je Nuri Kilić iz Turske 5:2, čime je karatiste Iskre zatvorio vrata repasaža.

U kategoriji do 75 kilograma, Jovović je eliminisao Davuta Nazmiradova 5:4 iz TUrkmenistana i Franciska Jošija Mizukamija iz Meksika 5:0, dok je u trećem poražen od Francuza Huga Asemaa 1:0.

Jedan od najozbiljnijih crnogorskih aduta za medalju, Nemanja Mikulić u kategoriji do 84 kilograma, bio je slobodan u prvom kolu, u drugom je izjašnjavanjem eliminisao Eštona Patrika iz Engleske (0:0), dok je u trećem poražen od Japanca Jusuke Abea (4:4).

Borba je završena neriješeno, ali je presudio prvi osvojeni poen japanskog borca.

Backović je u kategoriji do 55 kilograma eliminisala na startu Rebeku Gaidelu iz San Marina 1:0 i Norvežanku Aleksandru Sivertsen Sjursen 2:0, dok je poražena od Belgijanke Iman Edža iz Belgije 7:2

Do 61 kilogram, Anja Nikolić je bila slobodna u prvom kolu, dok je u drugom izgubila od Japanke Kenon Irokava 9:6.

Na startu zaustavljena je Jovana Stojanović (do 68) od Hrvatice Eme Juričić 2:0.

U katama pojedinačno, u konkurenciji mlađih seniora, Arijana Kočan na startu poražena je od Tare Bojd iz Australije (37,80 – 34,40), a Nikola Milić od Amerikanca Risa Jošižave (38,0 – 35,0).

U ekipnoj konkurenciji, ženski kadetsko-juniorski

tim (Katarina Vlahović, Viktorija Raičević i Mia Ramović) poražen je na startu od Egipta (39,10 – 36,50), a muški tim (Benjamin Aljošević, Ajsel Gerscswitz, Aleksa Janjić, Aleksa Barjaktarović) od Brazila.

Sjutra, drugog takmičrskog dana, na tatami će kadeti i juniori u katama pojedinačno i juniori u borbama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS