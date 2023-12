Potocima šest medalja u Trbovlju

Podgorica, (MINA) – Karatisti pljevaljskog kluba Potoci nastup na 51. internacionalnom karate turniru Trbovlje open završili su sa šest medalja – dvije zlatne, jednom srebrnom i tri bronzane.

Zlatne medalje osvojili su kadetkinja Neda Beljkaš i kata tim dječaka uzrasta 10/11 godina, u sastavu Jakov Cupara, Miloš Popadić i Boris Vujanović.

Srebrni je bio kadet Luka Klačar, dok su bronzana odličja pripala Borisu Vujanoviću (9 godina), Jakov Cupara (10 godina) i Luka Klačar u juniorskoj konkurenciji.

Turnir u Sloveniji okupio je više od 500 takmičara.

