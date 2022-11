LŠ rezultati – Totenhem i Ajntraht u osmini finala

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri londonskog Totenhema i Ajtrahta iz Frankfurta plasirali su se iz D grupe u osminu finala Lige evropskih šampiona.

Totenhem je preokretom u Marseju savladao Olimpik 2:1 i kao prvoplasirani izborio nastavak takmičenja.

Pobjedu u gostima ostvario je i Ajntraht u Lisabonu protiv Sportinga 2:1 i osvojio drugo mjesto u grupi.

Sporting će takničenje na evropskoj sceni anstaviti u Ligi Evrope.

Fudbaleri Porta kao prvoplasirani u B grupi izborili su plasman među 16 najboljih.

Porto je pred svojim navijačima, u šestom kolu B grupe, pobijedio Atletiko Madrid 2:1.

Španski predstavnik doživio je treći poraz i kao posljednji u grupi ostao bez plasmana u Ligu Evrope.

U drugom meču te grupe Bajer i Briž igrali su u Leverkuzenu 0:0.

Belgijski tom je ranije obezbijedio osminu finala, dok će Bajer takmičenje nastaviti u Ligi Evrope.

Liverpul je u A grupi pobijedio Napoli 2:0 i prekinuo seriju rivala od pet trijumfa.

Obje ekipe ranije su osigurale osminu finala.

U Ligu Evrope će Ajaks, koji je u Glazgovu savladao Rendžers 3:1.

Sa maksimalnim učinkom takmičenje u C grupi završio je Bajern, koji je u Minhenu pobijedio Inter 2:0.

Obje ekipe će u osminu finala, dok će Barselona, u meču bez rezultatskog značaja, kao gost slavila protiv Viktorije Plzenj 4:2.

Barselona će na proljeće u Ligu Evrope.

Utakmice posljednjeg kola u grupama E, F, G i H na programu su sjutra. Sastaće se:

Grupa E – Milan – Salcburg (21.00) i Čelzi – Dinamo Zagreb (21.00);

Grupa F – Real Madrid – Seltik (18.45) i Šahtjor – Lajpcig (18.45);

Grupa G – Mančester siti – Sevilja (21.00) i Kopenhagen – Borusija Dortmund (21.00);

Grupa H – Juventus – Pari Sen Žermen (21.00) i Makabi Haifa – Benfika (21.00).

