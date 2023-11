Porazi Budve i Katara, Primorac nastavio seriju pobjeda

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Budve i Katara upisali su poraze, dok je Primorac nastavio seriju pobjeda u 11. kolu Regionalne A1 lige.

Budva je u Zadru poražena od istoimenog hrvatskog tima 18:7, dok je od Katara bolja bila Korčula 10:9.

To je deseti poraz budvanskog tima, dok je Kataro upisao osmi poraz ove sezone.

Primorac je savladao ekipu Splita 20:4 i zadržao maksimalan učinak i nakon 11. kola Regionalne A1 lige.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS