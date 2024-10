Poraz SC Derbija u Zagrebu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su večeras u Zagrebu od Cibone 75:69, u posljednjoj utakmici drugog kola Admiralbet ABA lige.

SC Derbi je bolje počeo meč, imao je početkom druge četvrtine i sedam poena prednosti (19:12), ali je nastavak pripao domaćinu.

Cibona je pitanje pobjednika riješiča u finišu treće četvrtine, kada je serijom 10:0 u 29. minutu stekla prednost od 13 poena (62:49).

Izabranici Petra Mijovića u posljednjem dijelu uspjeli su da smanje zaostatak, u posljednjem kinutu

bilo je 71:66, imali su i napad da finiš učine još zanimljivijim, ali ga nijesu realizovali.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bili su Enrtoni Barber i Toni Ročak sa po 17, dok je poen manje ubacio Piter Džok.

U ekipi SC Derbija najbolji je bio Zoran Nikolić sa 17, dok je Luka Bogavac meč završio sa 11 poena.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS