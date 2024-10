Poraz omladinaca Budućnosti u Trabzonu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti poraženi su večeras od turskog Trabzonspora 3:1, u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za omladinsku Ligu šampiona.

Budućnost je na stadionu Šenol Guneš povela golom Danila Vukanića u 54. minutu.

Izjednačio je, samo minut kasnije, Onuralp Čakiroglu, a potpuni preokret režirao je Poiraz Jildirim u 75. minutu.

Konačan rezultat postavio je Boran Baškan u četvrtom minutu sudijske nadoknade.

Jildirim u sedmom minutu nije realizovao jedanaesterac.

Revanš je na programu 6. novembra.

Budućnost je na startu kvalifikacija eliminisala Dinamo iz Tbilisija, dok je Trabzonspor bio slobodan.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS