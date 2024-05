Poraz od Portugala i oproštaj od Zlatne lige

Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Santo Tirsu od Portugala 3:0 (25:23, 25:20 i 25:14), u meču drugog turnira CEV Srebrne lige.

To je prvi poraz crnogorskih odbojkašica u ovogodišnjem izdanju Srebrne lige, nakon jučerašnjeg trijumfa protiv Islanda 3:1 i pobjeda u duelima sa Farskim Ostrvima 3:0 i Gruzijom 3:1, prošlog vikenda u Podgorici.

Izabranice selektora Milorada Krunića maksimalnim porazom ostale su bez šansi za jedno od prva dva mjesta u grupi i finale.

Domaćin turnira do pobjede došao je nakon sat i 21 minut igre.

Naredni turnir trebalo je da bude odigran od 31. maja do 2. juna, ali je Bosna i Hercegovina odustala od domaćinstva.

Sve utakmice u duelu sa tom selekcijom računaće se službenim rezultatom u korist protivnika.

Crnogorska selekcija četvrtog vikenda biće slobodna, kao i Portugal, Mađarska, Letonija, Gruzija, Island i Luksemburg.

Najbolje dvije reprezentacije, nakon četiri odigrana turnira, igraće dvomeč finala, 13. i 16. juna.

