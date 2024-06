Poraz Nikača, novi remi Ivanovića

Podgorica, (MINA) – Internacionalni majstor Predrag Nikač upisao je poraz, dok je Milan Ivanović remizirao u osmom kolu Evropskog šahovskog prvenstva u konkurenciji slijepih i slabovidih u Rumuniji.

Nikač je poražen od Španca Roberta Klementea Lamera,

čime je izgubio i teorijske šanse da se domogne medalje.

On je u partiji obrnute holandske odbrane, pod pritiskom cajtnota, propustio dobitnički potez u dobijenoj partiji i napravio grub previd i na taj način izgubio partiju.

To je njegov prvi poraz na šampionatu.

Ivanović je upisao remi, nakon obostrano korektne igre.

Partije posljednjeg kola na programu su sjutra.

