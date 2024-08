Poraz Mornara u Mađarskoj

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mornara poraženi su večeras u Pakšu od istoimenog mađarskog tima 3:0, u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Mornar je odolijevao do sudijske nadoknade, imao minimalan zaostatak, ali je u samom finišu primio dva gola i znatno otežao zadatak da se domogne plej-of runde.

Domaći sastav poveo je golom Danijela Bodea u 59. minutu.

Na 2:0 povisio je Balant Sabo u devetom minutu sudijske nadoknade iz jedanaesterca.

Konačan rezultat, minut kasnije, postavio je Barna Tot.

Mornar je meč završio sa dva igrača manje, nakon isključenja Krisa Ondonga u 38. i Marka Đurišića,

koji je osključen zbog dva žuta kartona u 62. minutu.

Revanš je naredne utorka u Podgorici.

Drugi crnogorski predstavnik, Dečić iz Tuzi, sjutra će biti gost Helsinkija.

