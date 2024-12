Poraz Mornar Barskog zlata u Splitu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su večeras u Splitu od istoimenog hrvatskog tima 87:73, u 14. kolu Admiralbet ABA lige.

Barski tim je i poslije 14. kola sa samo jednim trijumfom, dok je Split zabilježio šestu pobjedu ove sezone.

Mornar je do sredine treće četvrtine bio ravnopravan rival i bio u vođstvu, koje je u 24. minutu iznosilo

devet poena (48:39).

Finiš treće četvrtine pripao je domaćinu, koji je uspio da napravi preokret.

Početkom posljednjeg dijela stekao je dvocifrenu prednost i praktično već tada riješio pitanje pobjednika.

Splitski sastav do pobjede vodio je Boris Tišma sa 22, Šenon Šorter je ubacio 16, a poen manje David Škara.

U ekipi Mornara najbolji je bio Lovro Buljević sa 19 poena.

Budućnost Voli će sjutra u 19 biti gost FMP-a, dok će SC Derbi, dva sata ranije, ugostiti Megu.

