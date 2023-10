Poraz Mornar Barskog zlata u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su večeras u Beogradu od Partizana 110:78 (34:21, 25:20, 22:20 i 29:17, u utakmici prvog kola Admiralbet ABA lige.

Domaći tim, koji brani trofej regionalnog takmičenja, do pobjede vodio je Danilo Anđušić sa 23, Tristan Vukčević je ubacio 13, Alen Smailagić 12, a poen manje Džejms Nanili.

U ekipi iz Bara dvocifreni su bili Aleks Gavrilović sa 19 i Marko Kovačević sa 15 poena.

Pobjede na startu nove sezone ostvarili su Budućnost Voli i SC Derbi.

Budućnost je u Podgorici savladala ekipu Zadra 103:73, dok je SC Derbi slavio kao gost protiv Splita 76:72.

